Bologna, Mihajlovic in contatto costante con la squadra

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche il Bologna, secondo quanto riporta stamattina Tuttosport, si ritrova oggi al completo dopo aver avuto una giornata di riposo. Emilio De Leo, portavoce dello staff, ha raccontato sui canali ufficiali della società rossoblù come la squadra sta vivendo il particolare periodo legato alle nuove cure di mister Mihajlovic. De Leo ha rivelato che la squadra si tirerà indietro, così come non lo ha fatto due anni fa. Poi, ha aggiunto che l'allenatore del Bologna è in contatto costante con i suoi giocatori: segue live tutti gli allenamenti e si riserva una chiamata via "skype" con il suo staff sia prima che dopo le sessioni.