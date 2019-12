Bologna, Mihajlovic salta la trasferta di Udine ma ci sarà contro il Milan

Sinisa Mihajlovic non seguirà il suo Bologna nella sfida di Udine, valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Il tecnico serbo seguirà la squadra da remoto e da Casteldebole, come già successo per Napoli-Bologna; il freddo, scrive La Gazzetta dello Sport, può essere un pericolo in questo momento. Non dovrebbero esserci problemi, invece, per domenica, quando sarà regolarmente in panchina nel match contro il Milan.