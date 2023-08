Bologna, Orsolini ha svolto i test atletici propedeutici al rientro in gruppo

vedi letture

Come riportato dal sito ufficiale del Bologna, Riccardo Orsolini ha svolto i test atletici propedeutici al rientro in gruppo. L'esterno rossoblu punta a essere disponibile per la sfida del 21 agosto contro il Milan, anche se ha saltato tutta la preparazione fino ad ora a causa di un problema muscolare.