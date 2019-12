Brescia e Verona, le uniche due vittorie consecutive di questa stagione

E' un dato preoccupante quello che vede il Milan capace solo una volta, in questa stagione, di ottenere due vittorie consecutive. Il magro filotto di successi, ottenuto sotto la guida Giampaolo, fu registrato con le sofferte vittorie su Brescia in casa e Verona in trasferta. A Bologna, quindi, la squadra di Pioli potrebbe ottenere così contro un'altra squadra emiliana dopo il Parma, la sua seconda vittoria consecutiva. Un successo che sarebbe importante non solo per il morale ma anche per la classifica che dovrà, inevitabilmente, essere risalita.