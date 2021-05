Cagliari, Semplici: "Domenica ci aspetta una gara difficilissima contro il Milan"

Dopo lo 0-0 casalingo di ieri contro la Fiorentina, Leonardo Semplici, allenatore del Cagliari, ha parlato così in vista anche della prossima gara contro il Milan: "C'è un po' di delusione per non avere vinto, i 3 punti avrebbero potuto essere determinanti: non dobbiamo comunque assorbire negatività, anzi questo risultato deve darci ancora più forza e convinzione per arrivare alla fine nella maniera giusta. Adesso ricarichiamo le batterie, domenica ci aspetta un'altra gara difficilissima contro il Milan" riporta il sito ufficiale del club sardo.