Champions, l'Inter ferma il Manchester City: 0-0 all'Etihad

Prosegue la prima giornata di Champions League. Questa sera l'Inter, prossima avversaria del Milan in campionato, domenica in occasione del derby della Madonnina, è stata ospite del Manchester City in un rematch della Finale della competizione del 2023, vinta dagli inglesi con gol di Rodri. La partita di questa sera, invece, è finita senza gol. I britannici hanno fatto fatica a trovare spazi con i nerazzurri ben messi in campo e pronti a ripartire: non sono comunque mancate le occasioni da una parte e dall'altra. Un punto a testa in classifica.

DOVE VEDERE INTER - MILAN

Data: domenica 22 settembre 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: Sky Sport, Zona Dazn

Web: MilanNews.it