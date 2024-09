Champions League, la lista della Dinamo Zagabria

Al rientro dalla sosta delle nazionali, la prima della stagione, si comincerà a fare sul serio e come sempre a metà settembre questo vuol dire che comincerà la nuova stagione di Champions League. Quest'anno il massimo torneo Europeo si articolerà con un nuovo formato a girone unico. Il Milan, come per tutte le partecipanti, giocheranno otto partite, la metà in casa e l'altra in trasferta. Questa la rosa Uefa dello Dinamo Zagabria che sarà l'ultimo avversario della squadra di Fonseca.

PORTIERI

Danijel Zagorac

Antonio Rajić *

Ivan Filipović

Ivan Nevistić

DIFENSORI

Takuya Ogiwara

Raúl Torrente

Maxime Bernauer

Samy Mmaee

Ronaël Pierre-Gabriel

Stefan Ristovski

Kévin Théophile-Catherine

Noa Mikić *

Marko Zebić *

Leon Jakirović *

CENTROCAMPISTI

Arijan Ademi

Luka Stojković

Lukas Kačavenda

Martin Baturina *

Petar Sučić

Josip Mišić

Marko Rog

Luka Vrbančić *

Tomas Baković *

Sven Šunta *

Patrik Horvat *

Branko Pavić *

ATTACCANTI

Bruno Petković

Arbër Hoxha

Sandro Kulenović

Juan Córdoba

Marko Pjaca

Nathanaël Mbuku

Mislav Čutuk *

Tin Miljak *

Dario Špikić