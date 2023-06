Commisso attacca Zhang: "Avete visto cos'hanno scritto sulla Gazzetta? Mentre il giorno prima il NY Times aveva scritto un articolo durissimo"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Queste notti stanno rinsaldando la sua voglia di investire? E' una delle domande poste in conferenza a Rocco Commisso. Questa la risposta del presidente della Fiorentina: "Sì, mi è stato dato lo stimolo di non vendere la Fiorentina come qualcuno aveva scritto... Avete visto cos'hanno scritto di Zhang sulla Gazzetta? È lo stesso che mi dava di mafioso.

Mentre il giorno prima il NY Times aveva scritto un articolo durissimo sulla situazione dell'Inter. Perché qui mi chiamano mafioso e in America nessuno? E dico che anche voi avete colpe, non vi siete ribellati né avete difeso il presidente della Fiorentina. Io ho il massimo rispetto per il Torino ma non lo stesso per il suo presidente (Cairo, editore di Gazzetta, ndr)".