Como, Fabregas in conferenza: "Milan grande squadra. Out Moreno e Sergi Roberto, Paz dovrebbe recuperare"

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato così in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Milan come riporta lariosport.it:

Sulla partita: "Il Milan ha modificato qualcosa è vero, soprattutto con il cambio di allenatore, secondo me saranno ancora più aggressivi. Rimangono una grande rosa e una grande squadra, ci aggrediranno e cercheranno subito di verticalizzare, noi però ci faremo trovare pronti e ce la giocheremo. Ora è una squadra che aggredisce maggiormente con gli attaccanti e gioca con un 4-3-3. Conceiçao? Non ricordo di averlo affrontato, ma ricordo molto bene il suo Porto, era una squadra davvero forte e bella da vedere".

Sugli indisponibili contro il Milan: "Alberto Moreno, che ha un problema al flessore, rientrerà con l'Atalanta. Perrone si è allenato con noi e sarà convocato, gli manca un po' di ritmo partita. Sicuramente non partirà dall'inizio ma se avremo bisogno penso che 15 minuti di autonomia li abbia. Sergi Roberto sarà out, si è allenato con noi a Marbella ma non si sente pronto. Spero di averlo con l'Atalanta".

Sul neo acquisto Caqueret: "E' un ottimo giocatore, ha grande qualità. Io lo vedo davanti alla difesa, assomiglia a Perrone ma ha più conduzione di palla. Potranno giocare anche insieme, può giocare con tutti. Domani non so se partirà dall'inizio, si è allenato con noi solo ieri, ma nel caso iniziasse non ci sarebbero problemi. Oggi parlerò con lui e deciderò".

Su Nico Paz: "E' stato davvero molto fortunato, l'intervento di Gigot è stato molto duro, anche se non penso abbia fatto apposta, gli ha anche mandato un messaggio di scuse in privato. La caviglia era molto gonfia, ma domani credo che sarà dei nostri. Ora deve crescere e stringere i denti, capire che anche un po' di dolore si può giocare. Mi ha scritto dieci minuti fa, vorrebbe esserci, lo convocherò".

Sul debutto di Diao: "Con la Lazio non è entrato propriamente nel suo ruolo, ma sono soddisfatto della sua prestazione. Ci darà una grande mano. Domani potrebbe partire dal primo minuto".

Sulla disposizione tattica del Como: "Non abbiamo molte soluzioni, il modo in cui abbiamo giocato a Milano contro l'Inter può essere una possibilità".