Corsa Champions, Gasperini: "Nessuno credeva nella Roma, ma siamo lì"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 09 APR - "Questa è una squadra che ha un traguardo: al di là degli avversari. Ci siamo imposti quell'obiettivo là, ma se non ci riusciamo dobbiamo avere la coscienza a posto nell'aver provato a fare tutto il possibile". Così Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa alla viiglia della gara con il Pisa parlando della corsa Champions. "A me la proprietà non aveva chiesto il quarto posto, sono stato io porlo come traguardo - ha aggiunto -. Sono riconocente ai miei ragazzi per come hanno interpretato la stagione fino ad adesso.

Voglio fortemente, insieme a loro, cercare di chiudere al meglio con un traguardo per cui nessuno ci aveva accreditato fuori da Roma a inizio anno, noi però ci siamo accreditati a questa corsa e vogliamo ancora raggiungere l'obiettivo. E' più difficile ma non impossibile". Sul suo futuro, invece, a chi gli chiede se resterà con la Champions o se andrà via senza ha risposto: "Ma questo gioco chi lo fa? La dirigenza? I tifosi? Perché se lo fa la dirigenza ha un senso, ma se è dei tifosi io sono per il libero pensiero. Ognuno può credere in ciò che vuole". (ANSA).