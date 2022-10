MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Undicesima vittoria in campionato per la Dinamo Zagabria, che sarà la prossima avversaria in Champions League del Milan. La formazione croata, nell'incontro valido per la dodicesima giornata, si è imposta per 3-1 in rimonta sul Varazdin. Per la formazione di Cacic decisiva la doppietta siglata da Petkovic e la rete di Baturina.