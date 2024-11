Dopo la Juve ci sarà l'Empoli: un diffidato nei toscani rischia il Milan

Il Milan sarà impegnato questo sabato a San Siro alle ore 18 nel big match contro la Juventus: una gara che i rossoneri hanno la necessità di vincere se vogliono mantenere ancora qualche chance di rimanere in corsa per il titolo. Dopo la gara contro i bianconeri, e l'impegno in Slovacchia in Champions League in casa dello Slovan Bratislava, il Milan tornerà in campo in campionato sabato 30 novembre alle 18 al Castellani per affrontare l'Empoli.

Dunque è giusto considerare questo weekend i diffidati che rischiano di saltare il prossimo impegno. Il Milan al momento non registra nessun giocatore a rischio squalifica con un cartellino giallo contro la Juve. Diverso discorso per i toscani che hanno un diffidato che dunque dovrà prestare attenzione nel corso della gara che l'Empoli giocherà lunedì contro l'Udinese: si tratta di Liberato Cacace.