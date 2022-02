Esposito: "La notizia dell'esonero di Colantuono è stata una sorpresa in vista del Milan"

Luca Esposito, direttore di tuttosalernitana.com, si è così espresso a Canale21 sulla questione allenatore dei granata: "L'esonero di Colantuono era già nell'aria, la Salernitana ha già scelto il sostituto che quasi sicuramente sarà Davide Nicola. Firmerà un contratto fino al 30 giugno più un altro anno in caso di salvezza, è stato contattato anche Liverani che però ha detto no ad un contratto di soli 6 mesi. La notizia ha colto un pò tutti di sorpresa, sembrava che Colantuono potesse arrivare almeno fino alla sfida di sabato contro il Milan. La sentenza sul caso Udinese-Salernitana forse è stato il motivo che ha spinto la società ad esonerare il tecnico. Pirlo pare sia ancora sotto contratto con la Juventus e ci vuole del tempo per firmare la rescissione, la Salernitana però non può perdere tempo e quindi la scelta è ricaduta su Davide Nicola. Vedremo se riuscirà a dare quella sterzata di cui l'ambiente ha bisogno, almeno con lo Spezia si poteva fare qualcosa di più. Sabatini ha costruito una squadra d'esperienza però non è un Instant Team, solo quattro giocatori sono in forma, Mazzocchi, Sepe, Perotti e Verdi, poi ci sono giocatori in ritardo di condizione come per esempio Mikael che è arrivato con una decina di chili di troppo".