Eurorivali, domani il Chelsea in campo in Premier contro il Brentford

L'eurorivale del Milan in Champions League, il Chelsea, giocherà domani sera nel turno infrasettimanale di Premier League alle 20.30 (ore italiane) in casa del Brentford, in uno dei tanti derby londinesi del massimo campionato inglese. Fra una settimana i blues saranno ospiti del Salisburgo per la penultima giornata del gruppo E di Champions che, contemporaneamente, vedrà il Milan in campo a Zagabria.