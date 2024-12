Eurorivali, Girona fuori dalla Coppa del Re: out per colpa di un terzino-portiere

Il Girona sarà avversario del Milan a San Siro nel corso della penultima giornata del girone unico di Champions League, in programma nel mese di gennaio. Gli spagnoli, sorprendenti nella passata stagione, quest'anno stanno avendo qualche difficoltà in Europa, in campionato sono in una buona posizione per un posto europeo mentre hanno clamorosamente fallito l'appuntamento con la Coppa del Re già al secondo turno.

Il Girona è stato clamorosamente eliminato dall'UD Logrones, squadra di quarta serie spagnola. Le circostanze sono state ancora più incredibili: dopo lo 0-0 nei regolamentari, nei tempi supplementari il portiere titolare del Logrones è rimasto vittima di un infortunio alla testa e dal momento che la squadra aveva esaurito tutti e 6 i cambi hanno dovuto mandare in porta il terzino 19enne Pol Arnau che è stato figlio di portiere. Non solo il laterale ha tenuto la porta inviolata per un tempo supplementare e mezzo ma ai tiri di rigore ha parato anche una conclusione, divenendo definitivamente l'eroe della serata.