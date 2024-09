Eurorivali in Champions, Xabi Alonso: "Gol subiti non sono un problema solo della difesa"

Il Bayer Leverkusen, prossimo avversario europeo del Milan deve prima pensare al proprio percorso in Bundes. Così, a presentare il match contro il Bayern Monaco ha parlato così Xabi Alonso: "È una partita importante, forse la più difficile della stagione della Bundesliga. L'attesa c'è. Vogliamo giocare bene, essere competitivi. Sappiamo che per portare via qualcosa dall'Allianz Arena abbiamo bisogno di una prestazione quasi perfetta".

Come risolvere il problema della difesa costantemente forata?

"La squadra. Non è un problema solo dei difensori. Vogliamo stare compatti insieme e dobbiamo capire quando è il momento giusto per muoverci più in alto o più in basso. Dobbiamo anche avere le idee chiare con la palla. Domani abbiamo bisogno di una prestazione molto, molto completa, quasi perfetta”.