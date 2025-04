Fiorentina, Dodò a Sky: "Theo il migliore che ho visto giocare. Potevamo vincere"

vedi letture

Il Milan parte malissimo contro la Fiorentina e prende due gol nei primi dieci minuti di gara. Poi i rossoneri accorciano le distanze con Abraham e pareggiano nel secondo tempo con Luka Jovic, al secondo gol consecutivo. Un 2-2 che non serve molto nè alla squadra di Conceicao nè a quella di Palladino e che tiene invariata la distanza tra le due squadre, con il Milan che rimane nono e i Viola decimi. Al termine della gara, ai microfoni di Sky Sport 24, ha parlato il giocatore viola Dodò. Le sue parole.

Sul gol annullato: "Quando ho segnato ho pensato che potesse essere fuorigioco. Devo ringraziare la squadra per la prestazione. Potevamo vincere ma mancano ancora sette partite, dobbiamo lavorare di più e fare bene"

Qual è l'obiettivo? "L'obiettivo rimane tra di noi. Siamo lì, dobbiamo continuare a fare punti in campionato. Giovedì c'è la Conference, poi c'è Parma per continuare a fare punti e vincere"

Sullo scontro agonistico con Theo Hernandez in campo: "Sisì, Theo per me è il miglior terzino che ho visto giocare: un piacere sfidarlo. Lì è stato un confronto della partita. Dopo abbiamo parlato ed è un grande giocatore"

Perchè bene con le grandi e staccate la spina con le cosiddette piccole? "Parliamo spesso di alzare il livello con queste squadre. Dobbiamo avere la stessa voglia che abbiamo con le big. Dobbiamo sempre migliorare: un obiettivo nostro fare punti in casa e fuori"

Il difetto di Palladino? "Nono, non ce ne sono (ride, ndr): è un fenomeno"