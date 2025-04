Fiorentina, i convocati di Palladino per il match in casa del Milan

Attraverso i propri canali ufficiali la Fiorentina ha reso nota la distinta con i nominativi dei calciatori convocati dal tecnico Raffaele Palladino per la gara di domani in casa del Milan, valida per la 31ª giornata di Serie A. Rimangono fuori dalla lista sia Robin Gosens che Andrea Colpani, ancora alle prese con i rispettivi problemi fisici che ne hanno reso indisponibile la presenza anche per il match dello scorso weekend contro l'Atalanta.

Portieri: De Gea, Martinelli, Terracciano

Difensori: Comuzzo, Dodo, Pablo Mari, Moreno, Parisi, Pongracic, Ranieri

Centrocampisti: Adli, Cataldi, Fagioli, Folorunsho, Mandregora, Ndour, Richardson

Attaccanti: Beltran, Gudmundsson, Kean, Zaniolo

Sul Milan il tecnico dei viola ha detto la sua nel corso della consueta conferenza stampa prepartita andata in scena nel pomeriggio di ieri: "Ho visto un ottimo Milan in Coppa Italia, ha fatto una gran partita e sarà un match complesso. I rossoneri sono una squadra con grandi valori, costruiti per entrare nelle prime quattro. Hanno fatto un ottimo mercato e per noi deve essere una partita che ci serve a confrontarci con una squadra forte. Fuori casa abbiamo fatto fatica? Però abbiamo giocato con Inter e Napoli perdendo di misura... solo a Verona ci mancano i punti, ma lì abbiamo perso al 95'. Certo, dobbiamo migliorare"