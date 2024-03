Fiorentina, Italiano a DAZN: "Abbiamo affrontato una squadra in grande forma e abbiamo ribattuto colpo su colpo"

Vincenzo Italiano, tecnico della formazione viola, ha parlato a DAZN al termine di Fiorentina-Milan 1-2. Queste le sue dichiarazioni:

Quanto dispiace non aver vinto stasera? “Oggi noi abbiamo disputato una partita dopo aver passato giorni difficili, giorni che nessuno voleva vivere, giorni tremendi. La nostra idea era di onorare il nostro direttore e penso che con il nostro sacrificio ed il nostro attaccamento lo abbiamo fatto, volevamo cercare un risultato positivo ma purtroppo non ci siamo riusciti. Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, abbiamo messo in difficoltà il Milan, abbiamo anche rischiato, abbiamo cercato di pareggiarla. Abbiamo affrontato una squadra in grande forma e abbiamo ribattuto colpo su colpo. Mi dispiace perché ci tenevamo ad ottenere un risultato positivo per la memoria del nostro direttore, che mancherà a tutti e che onoreremo sempre con queste prestazioni. Dal punto di vista dell’impegno la squadra è stata straordinaria”.

Punti più a vincere un trofeo o raggiungere la Champions con questa squadra? “Noi siamo questi. Creiamo, giochiamo, a volte siamo concreti e a volte fatichiamo a buttarla dentro. Oggi Belotti poteva fare molto male… Saremo questi anche nell’ultima partita di quest’anno. Creeremo, saremo aggressivi, qualcosa concederemo… A volte ci andrà bene e a volte ci andrà male, ma la squadra è questa. Vogliamo cercare di arrivare in fondo sia in Conference che in campionato. La Fiorentina è questa, con lacune, pregi, difetti, grandi doti”.

Sul futuro: "La Fiorentina è sulle spalle dell'allenatore, del direttore e del presidente fino alla fine di quest'anno. Le situazioni individuali vanno messe in secondo piano per onorare la memoria del nostro direttore che era presente sempre ed in tutto. Il mio unico pensiero è di fare il massimo da qui alla fine, poi tireremo le somme".