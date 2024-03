Fiorentina, Italiano: "Domani in campo per onorare Barone. Milan in grande forma"

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato così ai canali ufficiali del club viola alla vigilia della partita casalinga contro il Milan: "Bisogna subito ripartire e onorare al meglio il direttore, mettendo in campo quelle che erano le sue caratteristiche: passione, amore, attaccamento per questa città, per questi colori e per questa società".

Cosa si aspetta dalla gara di domani?

"Il Milan è in grande forma, noi durante la sosta abbiamo recuperato qualche calciatore lungodegente facendo crescere tutti di condizione. Giochiamo in casa e abbiamo voglia di ripartire con un risultato positivo in una partita difficile".

Quanto sono importanti i tre punti?

"E' importante sempre, dovremo entrare in campo convinti di mettere in difficoltà una squadra forte. Conosciamo il nostro valore, servirà sfruttare il fattore campo. Questi tre punti possono darci uno slancio in classifica".

Come sta la squadra?

"Bene, veniamo da un periodo in cui abbiamo ottenuto buoni risultati attraverso ottime prestazioni. In quest'ultimo periodo la squadra può fare bene perché il lavoro di un anno deve venire fuori e lo stiamo iniziando far vedere. Insieme a chi è arrivato in ritardo dobbiamo cercare di mettere in difficoltà il Milan".

Lo stadio sarà tutto esaurito...

"Sappiamo di giocare in una cornice in cui tutto lo stadio ci darà tutta la forza per ottenere il massimo. Chiedo solamente da qui alla fine si inizi a pensare tutti insieme per raggiungere qualcosa di straordinario. Mi aspetto grande spinta da parte dello stadio soprattutto nei momenti di difficoltà".