Fiorentina, Pioli a Dazn: "È un'emozione, vissuto qualcosa di eccezionale. Possiamo fare risultato positivo"
Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina che torna per la prima volta a San Siro da avversario del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre gara della sfida tra rossoneri e viola, omaggiato anche dai cori dei tifosi del Diavolo. Le sue dichiarazioni.
Le sensazioni? Il coro della Curva del Milan?
"È un'emozione, è la prima volta che torno qua e sicuramente mi aspettavo di emozionarmi: quello che abbiamo vissuto insieme in questo stadio stato qualcosa di eccezionale. Però il nostro momento è quello che è, dobbiamo rimanere concentrati sulla nostra partita: credo che possiamo portare a casa un risultato positivo"
Che partita ti aspetti?
"Ho messo un centrocampista in più per limitare le giocate offensive del Milan: recuperata palla dobbiamo tenere il palleggio per alzare il baricentro e fare la partita di là"
Rimesso in piedi Kean: insostituibile?
"È molto importante. Da giovedì si è allenato con la squadra, sta bene: non corre nessun rischio ed è il giocatore che ci fa reparto. Abbiamo anche altri attaccanti forti e vedremo cosa dirà lo sviluppo della partita"
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan