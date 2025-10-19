Fiorentina, Pioli a Dazn: "È un'emozione, vissuto qualcosa di eccezionale. Possiamo fare risultato positivo"

vedi letture

Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina che torna per la prima volta a San Siro da avversario del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre gara della sfida tra rossoneri e viola, omaggiato anche dai cori dei tifosi del Diavolo. Le sue dichiarazioni.

Le sensazioni? Il coro della Curva del Milan?

"È un'emozione, è la prima volta che torno qua e sicuramente mi aspettavo di emozionarmi: quello che abbiamo vissuto insieme in questo stadio stato qualcosa di eccezionale. Però il nostro momento è quello che è, dobbiamo rimanere concentrati sulla nostra partita: credo che possiamo portare a casa un risultato positivo"

Che partita ti aspetti?

"Ho messo un centrocampista in più per limitare le giocate offensive del Milan: recuperata palla dobbiamo tenere il palleggio per alzare il baricentro e fare la partita di là"

Rimesso in piedi Kean: insostituibile?

"È molto importante. Da giovedì si è allenato con la squadra, sta bene: non corre nessun rischio ed è il giocatore che ci fa reparto. Abbiamo anche altri attaccanti forti e vedremo cosa dirà lo sviluppo della partita"