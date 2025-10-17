Pioli su Allegri: "È un grande allenatore e fa facendo un ottimo lavoro"
Nel giorno dell'anti vigilia di Milan-Fiorentina Stefano Pioli, l'ex di turno, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida in programma domenica sera a San Siro contro la formazione di Max Allegri. Di seguito alcuni estratti.
Che ritorno si aspetta?
"Con i ragazzi ho condiviso un percorso importante. Sarà emozionante incontrarli, ma ci penserò dopo la partita. Prima devo preparare troppe cose. Quello che succederà domenica lo vivrò, ma non è una priorità. Farò 500 partite, il giorno dopo farò 60 anni, se c'è un Dio del calcio...(ride, ndr)".
Sul confronto con Allegri.
"Max è un grande allenatore e sta facendo un ottimo lavoro. Loro hanno giocatori forti, sono completi. Hanno giocatori di gamba e veloci. I numeri dicono tanto e hanno subito più di quello che dicono i numeri. Noi abbiamo preparato la partita tenendo conto di quelle situazioni che possono metterli in difficoltà".
Come si limita Modric?
"L'ho incontrai due anni fa in vacanza. Vederlo giocare a questa età con questa continuità dimostra quanto sia un campione. Cercheremo di limitarlo". -
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan