Fiorentina, Fagioli: "Io e Pioli abbiamo parlato tanto del ruolo e della prestazione che posso fare"

Fiorentina, Fagioli: "Io e Pioli abbiamo parlato tanto del ruolo e della prestazione che posso fare"MilanNews.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 20:11L'Avversario
di Francesco Finulli

Nicolò Ricci, centrocampista rossonero, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre gara di Milan-Fiorentina. Le sue dichiarazioni, alla prima da titolare con la maglia del Milan in Serie A.

Come ti vedremo in campo?

"Io e il mister abbiamo parlato tanto, sia del ruolo che della prestazione che posso fare durante la partita. Mi ha messo a centrocampo: io devo dare il meglio in campo e al resto ci penserà il mister"