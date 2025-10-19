Verso Milan-Fiorentina, i numeri della squadra di Pioli in questa Serie A
E' il giorno del matchday! Il Milan di Massimiliano Allegri torna in campo dopo una sosta per le nazionali molto complicata dal punto di vista degli infortuni. Out Rabiot, Pulisic e Nkunku, Loftus-Cheek ed Estupinan, i rossoneri dovranno fare di necessità di virtù contro un avversario, la Fiorentina di Pioli in disperato bisogno di punti salvezza.
Fiorentina, numeri e dati pre partita
La Fiorentina ha già perso otto punti da situazioni di vantaggio in questa Serie A, solo due in meno rispetto a tutti quelli lasciati per strada dopo essere andata avanti nel punteggio nell’intero campionato scorso (10) e primato negativo in questo torneo. Il Milan, invece, ha sempre vinto dopo essere andato in vantaggio nella stagione in corso (quattro volte in campionato e due in Coppa Italia).
