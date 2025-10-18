Kean verso la convocazione in Milan-Fiorentina: decisivo l'allenamento di oggi
Le probabilità di una convocazione di Moise Kean in Milan-Fiorentina sono in forte crescita. A confermarlo, seppur ufficiosamente, lo stesso Stefano Pioli nella giornata di ieri durante la conferenza stampa della presentazione della sfida di domani di San Siro.
L'attaccante è anche tornato a lavorare parzialmente in gruppo con la squadra, quindi la decisione spetterà solo ed unicamente a lui. Fondamentale la rifinitura di questa mattina, perché nel momento in cui Kean non dovesse sentire più dolore, o quanto meno essere questo sopportabile, verrà convocato per la partita contro il Milan.
Al momento, comunque, le sensazioni parlano di un Kean arruolabile senza però partire titolare, ma già una sua presenza in panchina potrebbe essere un segnale più che positivo per Stefano Pioli, meno per il Milan di Allegri che invece resta in estrema difficoltà.
