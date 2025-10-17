Verso Milan-Fiorentina: i viola non vincono a San Siro contro i rossoneri dal 2019

In vista di Milan-Fiorentina, gara valida per la 7^ giornata di Serie A, il sito della Lega Calcio Serie A riporta queste statistiche: "I precedenti tra le due squadre a San Siro sono 92: 53 successi del Milan, 24 pareggi e 15 vittorie della Fiorentina. L’esordio assoluto nella Serie A a girone unico della Fiorentina è stato in casa del Milan: 20 settembre 1931, 1-1 con le reti di Magnozzi per i rossoneri e Prendato per i viola. La Fiorentina non vince a Milano dal 29 settembre 2019: Milan-Fiorentina 1-3 (Leao per i rossoneri; Pulgar, Castrovilli e Ribery per la Fiorentina). Il bilancio dopo quella gara è di 4 successi rossoneri ed 1 pareggio.

Da quando la Serie A assegna 3 punti per vittoria, i capocannonieri delle sfide Milan-Fiorentina a San Siro sono, in ordine: Shevchenko (6 gol), Batistuta ed Enrico Chiesa (5 a testa) e Rafael Leao (3). Il 25 agosto 1996 la Fiorentina vinse a San Siro contro i rossoneri la sua prima Supercoppa di Lega, imponendosi per 2-1 con doppietta di Gabriel Omar Batistuta, dopo il provvisorio pareggio di Savicevic. Fu la prima volta che una squadra vincitrice della Coppa Italia superò nella finale di Supercoppa la compagine campione d’Italia in carica".

