Frattesi così sul calcio scommesse: "Argomento complicato, bisognerà parlare quando si accerteranno i fatti"

vedi letture

Il centrocampista nerazzurro e della Nazionale Italiana si espone così sulla delicata vicenda del calcio scommesse: "Brutta situazione, mi dispiace molto per i miei compagni e non è stato facile nemmeno per noi in queste ore. Credo che bisognerà parlare quando sapremo tutta la verità, parlare prima non serve".