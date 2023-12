Frosinone, i convocati: out Mazzitelli e altri 4, c'è l'ex Brescianini

Sono 23 i convocati di mister Di Francesco per la gara di domani sera contro il MIlan. Nei giallazzurri nulla da fare per Mazzitelli, il quale non recupera per la gara contro i rossoneri. Tra i convocati invece Gelli e Brescianini. Out anche Lirola, Marchizza, Kalaj e Harroui Di seguito la lista dei convocati:

Portieri

Turati, Cerofolini, Frattali

Difensori

Lusuardi, Monterosi, Okoli, Oyono, Romagnoli

Centrocampisti

Barrenechea, Bourabia, Brescianini, Garritano, Gelli, Ibrahimovic, Lulic, Reinier

Attaccanti

Baez, Caso, Cheddira, Cuni, Kaio Jorge, Kvernadze, Soulé