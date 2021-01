Gasperini a Sky: "Una delle prestazioni più belle degli ultimi anni contro un Milan primo in classifica"

Gian Piero Gasperini è stato intervistato da Sky Sport al termine di Milan-Atalanta:

Su Ilicic: “È stato bravissimo, ha avuto situazioni che può sfruttare ancora meglio. Abbiamo fatto una grandissima partita”.

L’Atalanta che vince a San Siro non è più clamoroso: “È una delle più belle prestazioni di questi anni, abbiamo giocato contro la prima in classifica che ha fatto 43 punti. Questa sera siamo stati un po’ superiori su tutto, una grandissima soddisfazione giocare così in casa del Milan”.

Sulla difesa: “Devo dire che abbiamo svoltato da parecchie settimane, dopo quella partita nefasta col Liverpool. Da lì si impara sicuramente qualcosa. Siamo stati efficaci sempre nelle ultime settimane. Pressiamo sicuramente di più, ci dà la possibilità di lavorare meglio con la difesa”.

Sulla classifica: “Noi vogliamo stare nel gruppo delle prime, quelle che lottano per la Champions. Quest’anno gli avversari sono molto agguerrite, tutte le big non stanno sbagliando. Sarà molto più difficile. Questo è il nostro principale obiettivo. Se volete mettermi la parola scudetto in bocca non ci riuscite. Noi non possiamo avere l’obbligo di vincere. Non dobbiamo vincere per forza, noi vogliamo vincere. I conti li faremo più avanti”.

Sugli stadi vuoti “Quando sono entrato in campo ho ripensato alla partita col Valencia. Facevamo risultati anche all’epoca. Credo che comunque abbiamo raggiunto una sicurezza nel giocare contro le grandi squadre che ci dà sicurezza”.

Il Papu a Siviglia? “Non lo so”.