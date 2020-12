Genoa, i convocati per il Milan: rientrano Badelj e Criscito, out Pandev

Rolando Maran ha stilato l’elenco dei convocati per la partita di questa sera contro il Milan. Buone notizie per Badelj e Criscito che rientrano in lista dopo i rispettivi infortuni mentre Pandev non è stato arruolato per un problema di lombalgia.

Portieri: Paleari, Perin, Zima.

Difensori: Bani, Criscito, Czyborra, Ghiglione, Goldaniga, Masiello, Pellegrini.

Centrocampisti: Badelj, Behrami, Caso, Lerager, Melegoni, Radovanovic, Rovella, Sturaro, Zajc.

Attaccanti: Destro, Dumbravanu, Pjaca, Scamacca, Shomurodov.