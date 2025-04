Gosens rientra contro il Milan: doppio allenamento in gruppo tra ieri e oggi

In casa Fiorentina la trasferta a San Siro contro il Milan chiuderà un ciclo di ferro che ha già visto la viola conquistare sei punti contro Juventus e Atalanta, rilanciandosi in chiave europea. Se Palladino contro la Dea ha dovuto rinunciare a Robin Gosens per un problema di quest'ultimo al ginocchio, l'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio scrive che il rientro del tedesco contro i rossoneri non dovrebbe essere in dubbio.

Il terzino gigliato ieri si è allenato in gruppo e questo lo avvicina molto, se non moltissimo, al ritorno dal 1' al Meazza. Oggi farà il bis e quindi difficilmente Palladino rinuncerà a lui, nonostante le dichiarazioni caute di ieri: "Abbiamo un’altra seduta per provare a recuperarlo prima di partire per Milano".