Il Secolo XIX: "Quaglia si scalda: insieme a Caputo contro il Milan"

"Quaglia si scalda: insieme a Caputo contro il Milan", titola Il Secolo XIX oggi in edicola. In vista di San Siro Giampaolo sta ragionando sull'undici migliore e la base di partenza dovrebbe essere il 4-3-1-2 che ha battuto il Sassuolo con la differenza ovviamente di Gabbiadini, che a inizio settimana sarà operato, e il dubbio su chi mettere al suo posto: tutto lascia ritenere che toccherà a Quagliarella affiancare Caputo visto che il capitano anche ieri si è allenato in gruppo e decisivo sarà il responso dell'allenamento di oggi. L'ultimo arrivato Giovinco si sta allenando ma da solo e mancando da una partita ufficiale dal maggio scorso ha chiaramente un gap di ritmo da colmare.