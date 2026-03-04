Inter, Bonny verso il recupero: possibile rientro in gruppo prima del derby
Dopo il pareggio per 0-0 sul campo del Como in semifinale di Coppa Italia, l'Inter di Chivu si prepara al derby di domenica sera contro il Milan. Un vero e proprio spartiacque nella stagione di entrambe le squadre. In casa nerazzurra, le ultime notizie dovrebbero vedere il recupero di Bonny dal recente infortunio.
Infatti, Bonny oggi ha lavorato ancora a parte ma da venerdì dovrebbe rientrare in gruppo e quindi dovrebbe recuperare in tempo per il derby di domenica sera contro il Milan.
Testa alla Coppa Italia per Lazio e Atalanta che si sfideranno stasera nella prima semifinale alle 21:00 allo stadio Olimpico. Per le altre invece la testa è già al campionato dove spicca il derby di domenica sera tra Milan e Inter. Questo il programma completo.
SERIE A, 28° TURNO: IL PROGRAMMA COMPLETO
VENERDÌ 6/3
ore 20.45, Napoli-Torino DAZN
SABATO 7/3
ore 15, Cagliari-Como DAZN
ore 18, Atalanta-Udinese DAZN
ore 20.45, Juventus-Pisa DAZN/SKY
DOMENICA 8/3
ore 12.30, Lecce-Cremonese DAZN
ore 15, Bologna-Hellas Verona DAZN
ore 15, Fiorentina-Parma DAZN
ore 18, Roma-Genoa DAZN/SKY
ore 20.45, Milan-Inter DAZN
LUNEDÌ 9/3
ore 20.45, Lazio-Sassuolo DAZN/SKY
