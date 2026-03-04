Coppa Italia, Chivu: "Non è stata una partita da Inter"

(ANSA) - COMO, 03 MAR - "Avevamo problemi, eravamo in emergenza e i ragazzi sono stati bravi a capire le difficoltà. Non è stata una partita da Inter e non è stata una partita bella da vedere. Loro sono bravi a palleggiare, ci mettevano in difficoltà in mezzo al campo. Siamo stati bravi a capire quello che dovevamo fare, siamo stati anche fortunati e a volte devi accettare anche il pareggio".

Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, commentando a SportMediaset il pareggio contro il Como nella semifinale d'andata di Coppa Italia. "È una partita da zero a zero ed è finita così, il risultato è giusto. Non abbiamo niente da ribaltare, ripartiamo in parità e abbiamo ancora tutto nelle nostre mani. Chi vincerà andrà in finale, sappiamo l'importanza del ritorno", ha aggiunto Chivu a InterTv. (ANSA).