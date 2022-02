Inter, Inzaghi: "Per 70' un grandissimo derby. Scudetto fino all'ultima giornata"

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, si è così espresso in conferenza stampa pre Liverpool sulla lotta Scudetto: "Personalmente sono molto soddisfatto dal punto di vista delle prestazioni. Per 70' abbiamo fatto un grandissimo derby, a Napoli abbiamo giocato un ottimo secondo tempo. Poi è normale che avendo preso 1 punto su 6 non sono soddisfatto, ma per ciò che abbiamo espresso abbiamo fatto due grandi partite contro due grandissime squadre che con noi e con la Juventus, visto il trend e il mercato fatto, daranno vita ad un campionato aperto e che si giocherà sui dettagli fino all'ultima giornata".