Inter, Inzaghi si lamenta: "Noi due gol bellissimi, i loro evitabili. Se non avessimo trovato Maignan sulla nostra strada..."

Dopo la sconfitta nel derby per 3-2, match in cui il Milan ha ampiamente meritato per mole di gioco e pericoli creati, l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato a DAZN e ha dato la sua visione della partita vinta dai rossoneri: "All’inizio è stata una partita equilibrata, poi abbiamo fatto un ottimo gol. Dopo il pareggio abbiamo avuto un black out di mezz’ora che ci è costato due gol. Poi abbiamo fatto due gol bellissimi, i loro tre gol sono gol da non concedere. Con quello che abbiamo creato avremmo meritato il pari, ma quella mezz’ora ha lasciato a desiderare e avremmo potuto fare meglio. Per vincere un derby bisogna fare di più, mezz’ora non basta. In quel passaggio a vuoto il Milan ha fatto tre gol, noi siamo riusciti a farne solo uno. I numeri vanno letti e basta vedere la partita di oggi: facciamo tantissima fatica a fare gol, ne avremmo fatti di più se non avessimo trovato Maignan sulla nostra strada. Loro ci sono arrivati più facilmente”.