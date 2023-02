Inter, la mossa a sorpresa di Simone Inzaghi potrebbe essere Lukaku

MilanNews.it

Secondo quanto riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, dando le ultime di formazione sull'Inter per il derby, Simone Inzaghi potrebbe decidere di sferrare una mossa a sorpresa inserendo Romelu Lukaku al fianco dell'inamovibile Lautaro Martinez. L'attaccante belga, secondo quanto riferisce la rosea, ha dato segnali incoraggianti in Coppa Italia contro l'Atalanta e l'allenatore nerazzurro potrebbe decidere di dargli una chance dal primo minuto. Rimane comunque favorito Edin Dzeko, autore di un ottimo inizio di 2023 e, per questo motivo, difficile da lasciar fuori.