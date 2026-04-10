Inter, tegola Lautaro: risentimento muscolare al soleo

vedi letture

Problemi imprevisti in casa Inter, con i nerazzurri alle prese con uno stop improvviso di Lautaro Martinez. L'argentino, rientrato da poco da un altro infortunio, è costretto di nuovo a fermarsi a causa di un problema al polpaccio. Questo il comunicato del club nerazzurro:

"Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione dell'attaccante argentino sarà rivalutata nei prossimi giorni". Riporta Sky Sport che il capitano dell'Inter starà fuori almeno due settimane.