Inzaghi, un dubbio di formazione per il Milan: Darmian o Dumfries

Oltre al ballottaggio in attacco, Simone Inzaghi sta anche decidendo come sarà meglio agire per affrontare il Milan. E, come sottolinea il Corriere dello Sport, da questo dipenderà anche chi sarà il proprietario della fascia destra. Infatti, se il tecnico dovesse optare per un atteggiamento più aggressivo ecco che la scelta ricadrebbe su Dumfries. Viceversa, se prevalesse l’idea di aspettare il Milan, a partire dal primo minuto potrebbe essere Darmian. Al momento, però, l’olandese sembra essere in vantaggio per una maglia da titolare a discapito dell’ex della gara.