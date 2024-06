Italiano saluta la Fiorentina: "Sono stati 3 anni strepitosi. Giusto voltare pagina, certi legami rimarranno per sempre"

vedi letture

Intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita di Atalanta-Fiorentina, Vincenzo Italiano ha annunciato il suo addio alla società Viola dopo tre lunghi anni. Queste le sue dichiarazioni.

Vuole salutare il popolo viola?

"Potevamo anche noi oggi arrivare con un giusto premio. Sono stati 3 anni bellissimi, penso di andarmene diverso e migliorato per quello che mi hanno dato società i ragazzi e il popolo viola. Non abbiamo aggiunto un trofeo, ma il percorso è stato grandioso. Mi dispiace per i ragazzi, la gente meritava la gioia che ha avuto Bergamo. Sono stati 3 anni positivi, per i rapporti creati con i ragazzi. Il calcio è strepitoso, mi emoziono perché andare via e lasciare questo legame è un qualcosa di non bello. Si aprono nuove pagine, ma i rapporti creati rimarranno per sempre".