Juve, Locatelli all'intervallo: "Per me è una partita particolare, dobbiamo dare il massimo"

Il centrocampista bianconero Manuel Locatelli è stato intervistato da DAZN all'intervallo di Juventus-Milan, col punteggio sull'1-0 per i padroni di casa: “Dobbiamo continuare così, dobbiamo cercare di vincere e di giocare con intensità. È una partita particolare per me, siamo qui per vincere e dobbiamo dare il massimo”.