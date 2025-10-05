Juve, Tudor: "Partita che ci aspettavamo: difficile, contro una squadra forte"

Igor Tudor ha parlato a DAZN al termine di Juventus-Milan 0-0. Queste le sue dichiarazioni:

Che partita è stata?

“Una partita come ci aspettavamo. Difficile, contro una squadra forte. Un punto, alla fine lo prendiamo. Volevamo vincere, abbiamo creato qualcosa, hanno creato loro, alla fine un pareggio è reale diciamo”.

Su Yldiz:

“Lui nel nostro calcio si trova la soluzione da solo, con Cambiaso che va in mezzo o si butta avanti. Nel primo tempo nella loro zona abbiamo fatto cose interessanti, in un contesto che è organizzato”.

Come mai l’hai cambiato?

“L’ho visto stanco, anche Conceiçao e David. Sono tante partite che giocano, non è facile essere sempre freschi. Alla fine abbiamo anche coperto meglio con tre centrocampisti, volevamo fare meglio con due attaccanti ma purtroppo non abbiamo fatto gol”.

C’è una soluzione con due attaccanti e Yldiz dietro?

“Ci penso, devo trovare qualcosa che va bene a loro e anche a me. Vediamo, si può provare anche a partita in corso, quando la partita si spacca. Mi piace allenare il gioco, non solo cambiare sistema. Questo 3-5-2 una ventina di minuti… Va bene, va bene così”.

Su Bremer:

“Ha provato in allenamento, ha avuto un po’ di fastidio in quella zona là. Sappiamo che viene da un anno di stop, non si poteva farlo giocare perché sentiva dolore. Secondo me sarà a posto dopo la sosta”.

Sei soddisfatto di questo mese e mezzo?

“Con due gol in più avremmo avuto due vittorie in più, sarebbe stato perfetto. Così c’è qualcosa in meno, ma mi devo concentrare sul lavoro e stare vicino ai ragazzi. Saremo sempre sul pezzo”.