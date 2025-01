Juventus, le probabili scelte di Motta: McKennie a sinistra, Nico Gonzalez in vantaggio su Conceiçao

vedi letture

In vista del match di questa sera contro il Milan, valido per la semifinale di Supercoppa Italiana, Thiago Motta, tecnico della Juventus, dovrebbe confermare McKennie come terzino sinistro, mentre in avanti Nico Gonzalez è in vantaggio su Conceiçao. A completare l'attacco bianconero ci saranno Yildiz, Koopmeiners e Vlahovic.



Questa la probabile formazione della Juventus secondo La Gazzetta dello Sport: (4-2-3-1) Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie; Locatelli, Thuram; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.

DOVE VEDERE JUVENTUS-MILAN

Data: venerdì 3 gennaio 2025

Ora: 20:00 (orario italiano)

Stadio: Al-Awwal Park, Riyad (Arabia Saudita)

Tv: Canale 5

Web: MilanNews.it