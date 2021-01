Juventus, Pirlo: "Milan meritatamente primo. Non perde da tanto, è la squadra da battere"

Alla vigilia di Milan-Juventus, Andrea Pirlo, tecnico bianconero, ha commentato così in conferenza stampa il primo posto in classifica dei rossoneri: "La classifica rispecchia i valori del campionato, il Milan è la squadra che ha fatto meglio di tutte e meritatamente è in testa alla classifica. Noi giocheremo partita dopo partita al massimo e poi vedremo dove saremo. Se questo Milan è simile alla Juve di Conte? Non so se è simile alla Juve di Conte, però anch'io ho visto un grande spirito nel Milan e ne ho parlato l'altro giorno con i ragazzi. Vengono da grandi risultati e quindi questo ti porta ad avere questo tipo di spirito. Non perdono tante partite, quindi hanno sicuramente qualcosa id buono: sono la squadra da battere. Noi cercheremo di andare a San Siro a imporre il nostro gioco. Non dovremo avere paura di giocare a viso aperto perché queste sono le partite belle da giocare" riporta tuttomercatoweb.com.