Kalulu verso il riscatto dalla Juventus, pronti i 14 milioni pattuiti con il Milan

Anche senza Gatti, avanti con la linea a tre, quindi, e avanti con Pierre Kalulu, rientrato a inizio marzo dopo un problema muscolare che l’ha tenuto ai box un mese, al posto dell’azzurro. Pierre è stato una delle sorprese della prima metà di stagione, uno degli acquisti più indovinati del mercato, tanto che il club eserciterà il diritto di riscatto dal Milan: 14 milioni pronti per i rossoneri che si aggiungeranno ai 3,3 già pagati per il prestito, fa sapere il Corriere dello Sport.

DaIl’infortunio di Bremer a ottobre, il francese è diventato proprio insieme a Gatti un leader del reparto (33 presenze, un gol e 2.651 minuti in campo) che Motta disponeva a quattro. Il cambio di sistema sembrava penalizzarlo perché con il Genoa Tudor lo aveva lasciato inizialmente in panchina. L’infortunio del compagno, però, lo ha rilanciato come centrale di destra e così sarà anche stasera a Roma, con Renato Veiga punto di riferimento in mezzo con compiti di prima costruzione e Kelly a sinistra.