L'ennesimo allievo di Gasperini: il profilo di Salvatore Bocchetti, allenatore made in Hellas

L'Hellas Verona ha deciso: dopo che tutto lasciava pensare all'arrivo di Diego Lopez come sostituto dell'esonerato Gabriele Cioffi, sarà invece Salvatore Bocchetti a prendere il posto sulla panchina scaligera. L'annuncio ufficiale è arrivato e, in attesa di capire se e come il club potrà andare oltre ai trenta giorni di deroga concessi dalla FIGC per poter allenare anche senza il patentino UEFA Pro, è possibile però tracciare un primo profilo del nuovo tecnico gialloblu, debuttante nel ruolo di allenatore di una prima squadra professionistica.

È uno dei tanti figli tecnici di Gian Piero Gasperini, per il quale ha giocato a Genova tra il 2008 e il 2010. Un po' com'era quell'Igor Tudor al quale ha fatto da vice-allenatore nella passata annata, servita per apprendere ancora più un profondità un mestiere da lui imparato in quel di Verona. Nel capoluogo veneto ha iniziato allenando l'Under-16, poi appunto l'esperienza da secondo e il successivo riposizionamento sotto Cioffi quale tecnico della Primavera. Dopo sette partite la chiamata al fronte, quasi improvvisa e con un carico di responsabilità non male per uno che si approccia alla professione da novizio.

Infine, l'idea tattica. Da allievo del gasperinismo tutto lascia pensare che la ricetta di Bocchetti per i gialloblu comprenderà intensità, duelli a tutto campo e un'impostazione di base che dovrebbe modularsi sul 3-4-2-1 di tudoriana memoria, lo stesso che aveva provato ad approcciare anche Cioffi negli ultimi. L'auspicio di Bocchetti, e dell'Hellas intero, è che il finale possa essere differente, così come la posizione occupata in classifica.