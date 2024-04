Lecce, il report dell'allenamento odierno all'Acaya Golf Resort & SPA

vedi letture

Giallorossi del Lecce al lavoro questa mattina sul campo dell’Acaya Golf Resort & SPA. Alla seduta di allenamento odierna ha regolarmente preso parte Falcone, a riposo ieri per una gastroenterite. Mister Gotti ha fissato la rifinitura per domani mattina al Via del Mare prima della partenza alla volta di Milano.