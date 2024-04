Lecce in campo oggi per l'allenamento: gruppo diviso in due

Il Lecce sarà il prossimo avversario del Milan in campionato. La squadra pugliese, che è in piena lotta per non retrocedere e da qualche tempo ha cambiato allenatore (non solo per motivi tecnici) allontanando D'Aversa in favore di Luca Gotti, sarà ospite dei rossoneri a San Siro nella giornata di sabato 6 aprile: l'orario del calcio di inizio è fissato alle ore 15. I salentini sono scesi in campo ieri, in casa, contro la Roma e sono riusciti a strappare un punto alla squadra di De Rossi, pareggiando per 0-0: oggi non hanno potuto riposarsi e sono scesi in campo per il primo allenamento in vista del Milan.

Sul sito ufficiale del Lecce viene riportato il resoconto della sessione di oggi: "Dopo il pareggio nella gara di ieri con la Roma, la squadra si è ritrovata nel pomeriggio di oggi per la ripresa della preparazione all’Acaya Golf Resort & SPA. Lavoro di scarico per chi è sceso in campo ieri, allenamento regolare per tutti gli altri. Per la giornata di domani mister Gotti ha programmato una seduta di allenamento mattutina sempre all’Acaya".