Leverkusen, Andrich ammette: "Ora non è facile, i nostri avversari ci affrontano in modo diverso"

Il Milan si appresta a sfidare il Bayer Leverkusen nella prossima sfida di Champions League in programma martedì 1° ottobre alle 21 in Germania. Ieri le Aspirine sono riuscite a strappare un pareggio per 1-1 sul campo del Bayern Monaco con le unghie e con i denti, facendo una partita molto difensivista in contraddizione a quelli che sono solitamente i principi di gioco di Xabi Alonso. L'autore del gol Robert Andrich ha poi parlato ai microfoni di Sky Sport DE nel post gara.

Le parole di Robert Andrich: "Ci siamo guadagnati questo status l'anno scorso e sapevamo che avremmo affrontato la stagione in questo modo. Il fatto che molte persone si aspettino che viaggiamo ovunque, che giochiamo contro squadre diverse e che vinciamo 4:0 ovunque è ciò che si aspettano gli spettatori e i tifosi.Ma sappiamo che l'anno scorso siamo riusciti a fare molto e che abbiamo avuto un po' di fortuna nei momenti importanti.

Ora non è sempre facile. I nostri avversari ora ci affrontano in modo diverso e vogliono qualcosa in più contro i campioni"