Lukaku in vista del Milan: "Sappiamo di affrontare un avversario forte. Ho fiducia"

vedi letture

Intervenuto sulle frequenze di Radio CRC, radio ufficiale della SSC Napoli, l'attaccante Romelu Lukaku ha parlato del suo approdo in azzurro, del rapporto con Antonio Conte, delle emozioni del Maradona ma anche del Milan, squadra contro la quale ha segnato il 400esimo gol della carriera. Questi alcuni estratti della sua intervista.

Raggiungere il gol numero 400 contro il Milan?

"È stato incredibile, ma per me conta soprattutto la prestazione della squadra. Sappiamo di affrontare un avversario forte, pieno di qualità, ma ci prepareremo al meglio per ottenere un grande risultato. Ho fiducia nel lavoro che stiamo facendo con il mister."

Il gol contro il Milan uno dei più belli della stagione?

"Può essere, è una rete che mi rappresenta: attacco la profondità su un gran passaggio di Anguissa. Ma oltre al gol, è stata una prestazione di squadra molto positiva."